Maccarese tutti gli eventi in programma per la festa di san Giorgio

Maccarese si prepara a festeggiare in grande stile il suo patrono, San Giorgio. Una ricorrenza estremamente sentita che diventa anche un momento non solo di fede ma anche di partecipata convivialità. Le celebrazioni, che si svolgeranno dal 9 all'11 maggio, saranno patrocinate dal comune di Fiumicino che invita tutta i cittadini a prendere parte alla festa.Il programma è così ricco da accontentare tutti: dai momenti di preghiera, a quelli musicali, senza tralasciare gli stand-enogastronomici. Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con le letture della Biblioteca dei piccoli.Venerdì 9 maggio17.00 Processione con la statua di San Giorgio accompagnata dalla Banda musicale della Regione Lazio (partenza dalla chiesa)18.00 S. Messa solenne in onore di San Giorgio

