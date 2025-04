La FIGC apre un’indagine su Bisseck e Pellegrini per espressioni blasfeme | si cerca la prova audio

Bisseck e Pellegrini, accusati di aver pronunciato espressioni blasfeme in campo. Ma la prova audio potrebbe non far scattare la squalifica. 🔗 Il procuratore Giuseppe Chinè sta valutando i casi di, accusati di aver pronunciatoin campo. Ma lapotrebbe non far scattare la squalifica. 🔗 Fanpage.it

La FIGC ha ufficialmente riaperto il caso Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter, gara in cui l'attaccante nerazzurro avrebbe pronunciato una bestemmia. Inizialmente non era stato trovato alcun audio a confermare l'episodio, ma adesso la procura federale ha deciso di approfondire, aprendo un'inchiesta per recuperare la registrazione incriminata.

