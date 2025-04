Incendio a Fonte Laurentina | fiamme nella pizzeria

Incendio è divampato nella pizzeria "Sottocasa" di Fonte Laurentina. Le fiamme, lunedì 28 aprile, si sono propagate intorno alle 15 su viale Ugo Monaco: sul posto le volanti della polizia e i vigili del fuoco.I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo, le cui cause - al momento - sono. 🔗 Romatoday.it - Incendio a Fonte Laurentina: fiamme nella pizzeria Unè divampato"Sottocasa" di. Le, lunedì 28 aprile, si sono propagate intorno alle 15 su viale Ugo Monaco: sul posto le volanti della polizia e i vigili del fuoco.I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo, le cui cause - al momento - sono. 🔗 Romatoday.it

