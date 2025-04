Festa del giaggiolo 2025

giaggiolo, esplode la Festa dedicata al fiore simbolo della Toscana. Una tradizione tenuta in vita dalla comunità che torna ad inondare di profumi, sapori ed eventi la frazione grevigiana dal 1 al 4 maggio, con convegni, musica, tradizione, gastronomia. 🔗 Firenzetoday.it - Festa del giaggiolo 2025 A San Polo in Chianti, patria del, esplode ladedicata al fiore simbolo della Toscana. Una tradizione tenuta in vita dalla comunità che torna ad inondare di profumi, sapori ed eventi la frazione grevigiana dal 1 al 4 maggio, con convegni, musica, tradizione, gastronomia. 🔗 Firenzetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Marche, presentata l’edizione 2025 della festa di scienza e filosofia in tandem con l’Umbria - E’ giunta alla quattordicesima edizione la ‘Festa di Scienza e di Filosofia. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Filosofia e scienza in un festival “Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In ... 🔗lapresse.it

San Patrizio 2025, a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria: 16 feriti - Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa). Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. 🔗lapresse.it

Festa del Papà 2025: 35 idee originali per sorprendere il papà - Il 19 marzo, giorno che nel mondo occidentale a tradizione cattolica è quello in cui si festeggia San Giuseppe, è la Festa del Papà. Un’occasione, come avviene durante la Festa della Mamma o in altre ricorrenze di questo tipo (tra cui la Festa dei Nonni), per coinvolgere i bambini nel fare un regalo ai propri padri. Che si tratti dei padri biologici o di quelli adottivi è la figura di riferimento paterna che viene celebrata, una presenza fondamentale nella crescita e nello sviluppo emotivo dei figli. 🔗gravidanzaonline.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quest'anno la Festa del Giaggiolo è anche... Iris Trekking: come si cammina nella meraviglia di San Polo; Un fiore per protagonista: San Polo in Chianti accoglie la nuova edizione della Festa del Giaggiolo; Sabato 3 e domenica 4 maggio colori e profumi di primavera in piazza Matteotti: torna Greve in Fiore; San Polo in Chianti in fibrillazione: dal’1 al 4 maggio torna la Festa del Giaggiolo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Festa del Giaggiolo 2023 a San Polo in Chianti: uno splendore - Nel 2023, dopo tre anni di stop a causa del Covid-19 è tornata in tutto il suo splendore la Festa del Gaggiolo a ... sulle proprietà della pianta del giaggiolo, divenuta nel tempo simbolo ... 🔗nove.firenze.it