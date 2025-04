Elden Ring continua ad infrangere record | ha superato i 30 milioni di copie vendute

Elden Ring continua a dominare il mercato videoludico con risultati impressionanti. Il titolo sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco ha recentemente superato la soglia dei 30 milioni di copie vendute a livello globale, confermandosi come uno degli action RPG più apprezzati di sempre. L’annuncio è arrivato direttamente dal team di sviluppo attraverso un messaggio ufficiale pubblicato su X, Ringraziando la community per la “duratura devozione” e augurando che il cammino dei giocatori sia “sempre guidato dalla Grazia”.Il ritmo di vendita di Elden Ring rimane sorprendente anche considerando la sua età: solo pochi mesi fa, a dicembre, il conteggio ufficiale parlava di 28 milioni di copie vendute. In breve tempo, il gioco ha aggiunto altri due milioni di unità, dimostrando una longevità commerciale rara nel settore. Game-experience.it - Elden Ring continua ad infrangere record: ha superato i 30 milioni di copie vendute Leggi su Game-experience.it A distanza di oltre tre anni dalla sua uscita,a dominare il mercato videoludico con risultati impressionanti. Il titolo sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco ha recentementela soglia dei 30dia livello globale, confermandosi come uno degli action RPG più apprezzati di sempre. L’annuncio è arrivato direttamente dal team di sviluppo attraverso un messaggio ufficiale pubblicato su X,raziando la community per la “duratura devozione” e augurando che il cammino dei giocatori sia “sempre guidato dalla Grazia”.Il ritmo di vendita dirimane sorprendente anche considerando la sua età: solo pochi mesi fa, a dicembre, il conteggio ufficiale parlava di 28di. In breve tempo, il gioco ha aggiunto altri duedi unità, dimostrando una longevità commerciale rara nel settore.

