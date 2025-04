Dragon Ball | Sparking! Zero è stato classificato per Nintendo Switch 2 l’annuncio è imminente?

Dragon Ball: Sparking! Zero è stato classificato ufficialmente per Nintendo Switch 2. Questo evento suggerisce che l'annuncio pubblico della nuova versione sia ormai imminente, alimentando l'entusiasmo dei fan di Goku e compagni.La conferma proviene dalla General Authority for Media Regulation, l'ente responsabile della classificazione dei prodotti di intrattenimento in Arabia Saudita, che ha registrato formalmente Dragon Ball: Sparking! Zero per la nuova console Nintendo. Un passo che, tradizionalmente, precede di poco l'annuncio ufficiale e l'inizio della promozione del titolo.Con Nintendo Switch 2 ormai alle porte (verrà rilasciato il 5 Giugno 2025), molte software house stanno organizzando il rilancio dei propri giochi in edizioni aggiornate per la nuova piattaforma.

