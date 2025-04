Con Out of the cage – corpi in R-esistenza cala il sipario sulla rassegna Young Media Lab

cage – corpi in R-esistenza", la rassegna cinematografica organizzata nell'ambito del progetto Young Media Lab e arricchita dalla collaborazione con Smagliature Urbane.L'evento avrà inizio alle. Riminitoday.it - Con "Out of the cage – corpi in R-esistenza", cala il sipario sulla rassegna Young Media Lab Leggi su Riminitoday.it Si conclude nella serata di martedì 29 aprile - a C'entro - Supercinema Santarcangelo, "Out of thein R-", lacinematografica organizzata nell'ambito del progettoLab e arricchita dalla collaborazione con Smagliature Urbane.L'evento avrà inizio alle.

Mister Movie | Mortal Kombat 2 | Prime Immagini del Cast Rivelate, Johnny Cage e Altri Personaggi in Azione - Dopo l'uscita del primo film durante la pandemia, "Mortal Kombat 2" si prepara a sbarcare nei cinema quest'anno, introducendo nuovi personaggi iconici della saga videoludica. Grazie a immagini esclusive, i fan possono ora scoprire l'aspetto dei personaggi in live-action. Immagini Esclusive di Entertainment Weekly: Karl Urban, Adeline Rudolph e Martyn Ford Entertainment Weekly ha pubblicato quattro immagini in anteprima dell'attesissimo sequel, rivelando Karl Urban nei panni di Johnny Cage, Adeline Rudolph come Kitana e Martyn Ford nel ruolo di Shao Kahn. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ecco i due nuovi programmi di Amadeus in arrivo: Starstruck e Raid The Cage - Dopo il successo del Suzuki Music Party, Chissà Chi È e la rinnovata edizione de La Corrida, Amadeus si prepara a lanciare due nuovi format inediti per il pubblico italiano su Nove. Ad annunciarlo è stata Laura Carafoli, responsabile di Warner Bros. Discovery, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero. Amadeus porta due nuovi show su Nove: ecco Starstruck e Raid The Cage Uno dei nuovi programmi in arrivo è Starstruck, una competizione dedicata a cantanti amatoriali con un talento speciale per l’imitazione. 🔗mistermovie.it

The Cage, sabato 1 marzo My Generation con Defamed e Incovenience - Sabato 1 marzo, al The Cage, appuntamento con la musica live di My Generation, la rassegna che porta giovani artisti emergenti sul palco del teatrino organizzata da The Cage in collaborazione con l'associazione fiorentina Musicus Concentus. Questo sabato sarà sul palco una band conosciuta... 🔗livornotoday.it

The Cage Theatre - Toto Barbato e Mimmo Rosa, già ideatori del The Cage, presentano un progetto solido che si aggiudica la vittoria e, nel febbraio del 2011, nasce il The Cage Theatre. Da questo momento il Cage diventa ... 🔗livornotoday.it

'The Surfer' isn't Nicolas Cage at his craziest, but it's plenty crazy enough - Nicholas Cage brings his special brand of crazy to "The Surfer." Lorcan Finnegan's film follows a man losing his grip on reality in his hometown. 🔗usatoday.com

MMA fighter is punched out of the cage by his beaten opponent after HUMPING and KISSING his rival in a blindside celebration following triumph - A European MMA event descended into chaos on Saturday night after one fighter appeared to taunt his rival with a lewd gesture before being tackled out of the cage. At Oktagon 69's event in ... 🔗dailymail.co.uk