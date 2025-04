Che tipo di prestazioni può svolgere un infermiere a domicilio?

L'infermiere a domicilio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi desidera ricevere cure direttamente nella propria abitazione. Con un servizio sempre più diffuso e apprezzato, molte persone si pongono una domanda chiave: Che tipo di prestazioni può svolgere un infermiere a domicilio? La risposta è sorprendentemente ampia. L'infermiere a domicilio, infatti, può offrire una vasta gamma di prestazioni che spaziano dalla semplice assistenza quotidiana a interventi clinici più complessi. Uno dei servizi più richiesti è sicuramente la somministrazione di terapie farmacologiche, come le iniezioni intramuscolari, sottocutanee o endovenose. Questo permette ai pazienti di evitare spostamenti inutili e di ricevere il trattamento in un ambiente familiare e rassicurante.

