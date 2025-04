Cambio vertice in AcegasApsAmga | Andriolo è il nuovo Ad Gasparetto diventa presidente

Andriolo diventa il nuovo amministratore delegato di AcegasApsAmga, e Roberto Gasparetto è il nuovo presidente. Lo annuncia l'azienda, specificando che l'assemblea dei soci ha rinnovato il Consiglio di amministrazione, "puntando su una leadership con esperienza consolidata e un forte legame. 🔗 Triesteprima.it - Cambio vertice in AcegasApsAmga: Andriolo è il nuovo Ad, Gasparetto diventa presidente Carloilamministratore delegato di, e Robertoè il. Lo annuncia l'azienda, specificando che l'assemblea dei soci ha rinnovato il Consiglio di amministrazione, "puntando su una leadership con esperienza consolidata e un forte legame. 🔗 Triesteprima.it

Cambio al vertice di Philip Morris Italia: Pasquale Frega sarà il nuovo presidente e amministratore delegato - Philip Morris Italia ha annunciato oggi che Pasquale Frega sarà il nuovo Presidente e Amministratore Delegato dell'affiliata italiana. Frega vanta una lunga esperienza internazionale, maturata in aziende leader del settore farmaceutico come Novartis, Celgene Corporation, InterMune e Ipsen in Europa (Francia, Londra, Paesi nordici) e nelle Americhe. Nel suo ultimo ruolo, Frega ha ricoperto il ruolo di Presidente per il Canada e l'America Latina di Novartis, guidando la Regione verso significativi risultati di business sia sotto il profilo della crescita economica sia dell'eccellenza operativa.

Cambio al vertice del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità di Catania - Cambio al vertice del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug) del Comune di Catania. Il direttore ad interim della direzione Risorse umane, l'avvocato Stefano Sorbino, è stato nominato presidente al posto...

Cambio al vertice di Philip Morris Italia: Pasqale Frega sarà il nuovo presidente e amministratore delegato - Una grande sfida attende il manager. L'azienda ha come obiettivo di realizzare oltre due terzi dei propri ricavi netti con prodotti senza combustione

Nominati nuovi vertici AcegasApsAmga - La multiutility padovana AcegasApsAmga ha rinnovato i propri vertici. La guida della società è stata affidata a Carlo Andriolo, nuovo amministratore delegato, mentre Roberto Gasparetto assume il ruolo ...

AcegasApsAmga rinnova la leadership per affrontare la transizione energetica nel Triveneto - AcegasApsAmga rinnova la governance con Carlo Andriolo amministratore delegato e Roberto Gasparetto presidente, rafforzando il legame con il territorio e puntando su sostenibilità ed efficienza energe ...