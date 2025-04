Borseggio di carte di credito usate subito in tabaccheria | al vaglio anche l' attività

Borseggio. In questi giorni di arrivi massicci dei visitatori Venezia è invasa dai fuorilegge e ieri mattina i carabinieri che ne hanno fermati. Veneziatoday.it - Borseggio di carte di credito usate subito in tabaccheria: al vaglio anche l'attività Leggi su Veneziatoday.it Hanno fare sbrigativo, si muovono al passo degli zaini sulle spalle dei turisti a cui restano incollati da quando li prendono di mira fino al momento del. In questi giorni di arrivi massicci dei visitatori Venezia è invasa dai fuorilegge e ieri mattina i carabinieri che ne hanno fermati.

Rimborsi mai spartiti e carte di credito usate per acquisti online: indagato l’ex presidente della Croce Rossa di Como - L'ex presidente della Croce Rossa di Como è indagato per peculato dalla Procura della Corte dei Conti. Stando a quanto ricostruito, non avrebbe spartito come avrebbe dovuto i rimborsi erogati da Areu ai vari Comitati locali, avrebbe percepito ticket restaurant pari a un valore di oltre 12mila euro senza documentazione, usato le carte di credito aziendali per pagarsi trasferte e acquisti online e ideato un sistema illecito nella compravendita dei mezzi dell'Ente. 🔗fanpage.it

Roma, tagliano borse con una lametta e rubano carte di credito sugli autobus: poi fingono di essere bancari - Due arrestati a Roma per furto di carte di credito sugli autobus. Usavano lamette per tagliare borse e fingevano di essere operatori di banca. 🔗notizie.virgilio.it

“Guadagno 300mila euro l’anno, ma non sono ricca, anzi. Ho mutui, spese, carte di credito da pagare e a volte ho problemi di liquidità”: la confessione di Almudena Bernabeu - “Io e mio marito abbiamo dato priorità alla carriera. […] per non farci mancare nulla. […] So di guadagnare bene, ma quando mi confronto con miei coetanei che fatturano due o tre milioni di euro l’anno, capisco di non essere ricca“. A parlare è Almudena Bernabeu, 52 anni, avvocata internazionale di origini spagnole, famosa per i suoi successi in casi di alto profilo legati ai diritti umani. In un’intervista a This is Money che sta facendo discutere il web, la Bernabeu, che ha proprietà a Londra, in Spagna e a San Francisco, e il cui figlio ha frequentato un istituto privato, spiega di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

