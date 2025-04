Becciu a un passo dalla rinuncia | Impedirà la conta

Repubblica.it - Becciu a un passo dalla rinuncia: “Impedirà la conta” Leggi su Repubblica.it L’invito degli amici: “Fallo per il bene della Chiesa”. I timori dei nemici: “Evitiamo che poi dica che il voto è viziato”. E lui tiene ancora tutti in sospeso

Su questo argomento da altre fonti

Becciu pronto al passo indietro: il cardinale verso la rinuncia al Conclave - Il porporato avrebbe deciso di non partecipare all’elezione del nuovo Pontefice. Ma continua a sostenere la sua innocenza, della quale sarebbe pronto a portare le prove nelle prossime ore 🔗repubblica.it

Becciu verso la rinuncia: non sarà in Conclave. La decisione dopo una riunione in Vaticano - Nei giorni scorsi il cardinale aveva detto di non poter essere escluso perché era stato perdonato da Papa Francesco 🔗xml2.corriere.it

Conclave, la rinuncia di Becciu evita la conta: cosa succede ora? Le correnti sono già tre, chi sale e chi scende - I movimenti carsici si materializzano. I pro Parolin affiorano e il caso Becciu diventa un nodo che va ben oltre il suo significato iniziale. A un certo punto, si racconta, c?è stata una... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Il cardinale Becciu verso la rinuncia al Conclave. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media