Barcellona Flick | Non contano le partite passate l’Inter darà tutto Noi ancora concentrati dopo il Real

l’Inter sarà ospite del Barcellona per la semifinale d’andata della Champions League. Momenti radicalmente opposti per le due compagini, con gli spagnoli che comandano la Liga e hanno appena conquistato la Copa del Rey ai danni del Real Madrid grazie ad un fendente di Jules Koundé, e l’Inter che ha appena ceduto il primato in A al Napoli e ha abbandonato anche la Coppa Italia. Settimana a dir poco complicata per i nerazzurri, ma l’allenatore del Barca – Hansi Flick – nella conferenza stampa prepartita ha ritenuto come il recentissimo passato non influirà sui 180? minuti che partiranno domani.Le parole di Flick“Se abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita vista la finale con il Real? Quando vinci una Coppa in finale contro il Real è speciale, è una grande emozione. 🔗 Ilnerazzurro.it - Barcellona, Flick: “Non contano le partite passate, l’Inter darà tutto. Noi ancora concentrati dopo il Real” Domani – ore 21:00 –sarà ospite delper la semifinale d’andata della Champions League. Momenti radicalmente opposti per le due compagini, con gli spagnoli che comandano la Liga e hanno appena conquistato la Copa del Rey ai danni delMadrid grazie ad un fendente di Jules Koundé, eche ha appena ceduto il primato in A al Napoli e ha abbandonato anche la Coppa Italia. Settimana a dir poco complicata per i nerazzurri, ma l’allenatore del Barca – Hansi– nella conferenza stampa prepartita ha ritenuto come il recentissimo passato non influirà sui 180? minuti che partiranno domani.Le parole di“Se abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita vista la finale con il? Quando vinci una Coppa in finale contro ilè speciale, è una grande emozione. 🔗 Ilnerazzurro.it

