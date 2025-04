Adani | Inter mancano le alternative! Si dovrà parlare di futuro

parlare del momento altalenante dell’Inter. Questa l’analisi di Lele Adani, ex difensore nerazzurro negli anni duemila.LOTTA – Lele Adani, nel corso della consueta chiacchierata su Viva El Futbol di lunedì, ha parlato insieme ad Antonio Cassano del percorso dell’Inter e di Simone Inzaghi. Queste le parole dell’ex difensore, oggi conosciuto come opinionista sportivo: «I titoli sono importanti. Non sono tutto, ma sono importanti. Sarebbe troppo facile prendersi solo i consensi popolari. L’Inter è arrivata quarta nella classifica UEFA, nel cosiddetto “supergirone”: se gioca in casa il ritorno contro il Barcellona, è grazie a questo. L’Inter ha venti titolari che, in questo momento, sono calati, distratti e commettono errori. Inter-news.it - Adani: «Inter, mancano le alternative! Si dovrà parlare di futuro» Leggi su Inter-news.it In vista del rush finale di campionato e Champions League, nella puntata odierna di Viva El Futbol si è tornati adel momento altalenante dell’. Questa l’analisi di Lele, ex difensore nerazzurro negli anni duemila.LOTTA – Lele, nel corso della consueta chiacchierata su Viva El Futbol di lunedì, ha parlato insieme ad Antonio Cassano del percorso dell’e di Simone Inzaghi. Queste le parole dell’ex difensore, oggi conosciuto come opinionista sportivo: «I titoli sono importanti. Non sono tutto, ma sono importanti. Sarebbe troppo facile prendersi solo i consensi popolari. L’è arrivata quarta nella classifica UEFA, nel cosiddetto “supergirone”: se gioca in casa il ritorno contro il Barcellona, è grazie a questo. L’ha venti titolari che, in questo momento, sono calati, distratti e commettono errori.

