1 Maggio si festeggia tra rapide e natura | a un’ora da Roma la grande riapertura del Rafting Marmore

Maggio all'insegna dell'adrenalina, della natura e della libertà quello proposto dal Centro Rafting Marmore, che riapre ufficialmente le sue attività per la stagione estiva 2025. Situato a meno di un'ora da Roma, nella splendida cornice naturale della Valnerina umbra, il centro è pronto ad accogliere migliaia di appassionati, turisti e famiglie desiderosi di vivere un'esperienza outdoor sicura, autentica e coinvolgente.La riapertura cade in un momento particolarmente favorevole: quest'anno, il calendario regala tre ponti consecutivi che stanno già spingendo sempre più italiani e stranieri a scegliere forme di turismo alternative alle classiche mete cittadine. Una tendenza che il Centro Rafting Marmore interpreta perfettamente, offrendo la possibilità di immergersi in paesaggi incontaminati, praticare sport fluviali emozionanti e rigenerarsi lontano dallo stress quotidiano.

