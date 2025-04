Una strage senza fine | nel 2024 i morti sul lavoro sono stati 1090 E nel 2025 già 101 vittime l’ultima ieri in una cava di Massa

l'ultima vittima del lavoro si chiamava Paolo Lambruschi, aveva 59 anni e faceva il camionista. Ha perso la vita ieri per un incidente nella cava di marmo di Miseglia a Carrara. Paolo è morto la mattina della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un tragico paradosso. Ma non così inaspettato, se si leggono i numeri della strage quotidiana: nel 2024 i morti sono stati 1.090, conteggia l'Anmil (l'Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) sulla base dei dati provvisori dell'Inail e quasi 590mila le denunce di infortunio.In due mesi già 101 mortiNei primi due mesi di quest'anno sono invece 138 le denunce di infortunio mortale, tra i 101 decessi in occasione di lavoro e i 37 in itinere, ovvero nel percorso tra l'abitazione e il luogo di lavoro. E se si allarga la lente, si scopre che ogni anno nel mondo da incidenti sul lavoro o malattie professionali muoiono oltre 2,78 milioni di persone e 374 milioni subiscono infortuni non mortali, secondo i rilevamenti dell'Ilo (l'Organizzazione internazionale del lavoro).

