Thrash of the Titans | Testament Obituary Destruction e Goatwhore in Europa prevendita

Thrash Of The Titans si configura come un evento di rilievo nel panorama Thrash e death metal, con la partecipazione di autentiche leggende del genere. Le formazioni Testament e Obituary guideranno la carovana musicale, mentre Destruction e Goatwhore arricchiranno ulteriormente il palcoscenico, garantendo performance di altissimo livello. Itinerario europeo e appuntamenti.

