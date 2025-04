The Couple c' è la prima eliminazione | ecco chi deve abbandonare il programma

The Couple, Ilary Blasi spiega il format: la prima concorrente ufficiale - Manca circa un mese al debutto di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il programma vedrà sfidarsi coppie di ogni tipo: amici, parenti, colleghi e persino nemici. Ilary ha rivelato nuovi dettagli sul format e sulla sua amicizia con Michelle Hunziker. Nel frattempo, il gossip si accende con la conferma della prima concorrente ufficiale: Corinne Clery. L’attrice, già concorrente del Grande Fratello Vip, parteciperà alla competizione, anche se non è ancora noto chi sarà il suo partner. 🔗anticipazionitv.it

“Sai, Helena Pretes…”. Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, cosa è successo prima di The Couple - È ufficialmente iniziato The Couple, il nuovo programma in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio, lo stesso del Grande Fratello, gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, e anche una giuria composta dall’autore Christian Monaco, presenza fissa a fianco di Stefano Jurgens di Avanti un altro e il notaio Mariateresa Antonucci. Le coppie sono state presentate e hanno preso possesso della ‘location’, ossia la casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini che è stata leggermente rinnovata rispetto a una settimana fa, e la sfida che porterà alla vincita del ... 🔗caffeinamagazine.it

The Couple, diretta prima puntata: in sfida Carrisi-Greco vs sorelle Boccoli - Anticipazioni prima puntata di lunedì 7 aprile 2025 In diretta su Canale 5, Ilary Blasi conduce la prima puntata del nuovo reality The Couple – Una Vittoria per Due. Al suo fianco in studio gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra. 8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, sono chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico, con l’obiettivo di conquistare nell’ottava e ultima puntata l’ambito montepremi finale di 1 milione di euro. 🔗davidemaggio.it

Pagelle The Couple terza puntata: domina la noia, la coppia Thais-Danilo palesemente finta - Ecco le pagelle alle coppie di concorrenti della terza puntata di ‘The Couple – Una vittoria per due’. La noia: Protagonista. E’ la concorrente onnipresente, se la saranno portata dietro dal Grande ... 🔗msn.com

Stasera in tv c'è The Couple: tra litigi e nomination, qual è il destino del reality di Ilary Blasi? - Il reality show di Ilary Blasi, dopo lo stop dovuto alla morte del Papa, torna in tv tra critiche e rumors, sempre più plausibili, su una possibile chiusura anticipata del programma a causa dei bassi ... 🔗cosmopolitan.com

The Couple, c'è la prima eliminazione: ecco chi deve abbandonare il programma - Stasera, lunedì 28 aprile, su Canale 5 sta andando in onda una nuova puntata di The Couple. Si tratta del reality game condotto da Ilary Blasi e con Luca Tommassini e Francesca Barra opinionisti. Una ... 🔗today.it