Strabologna 2025 | adatta per chi corre perfetta per chi cammina

Strabologna è la festa della città: adatta per chi corre, perfetta per chi cammina. Non ci sono primi o vincitori, l’evento è a carattere ludicomotorio e chiunque può partecipare secondo il proprio ritmo: appuntamento a Bologna il 25 maggio 2025. L’evento è profondamente radicato nella cultura e. Bolognatoday.it - Strabologna 2025: adatta per chi corre, perfetta per chi cammina Leggi su Bolognatoday.it è la festa della città:per chiper chi. Non ci sono primi o vincitori, l’evento è a carattere ludicomotorio e chiunque può partecipare secondo il proprio ritmo: appuntamento a Bologna il 25 maggio. L’evento è profondamente radicato nella cultura e.

Per soddisfare le diverse esigenze ci sono 3 percorsi: 3.5km, 7km e 10km.

