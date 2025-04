Putin annuncia una tregua di tre giorni in Ucraina

Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni in occasione dell’80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. La tregua sarà in vigore dall’8 al 10 maggio.“Il presidente Trump vuole una tregua russo-Ucraina permanente”, dichiara la portavoce della Casa Bianca. Leavitt ha detto ai giornalisti che Donald Trump è sempre più frustrato da Putin e da Volodymyr Zelensky e che entrambi devono sedersi al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra.La portavoce ha riconosciuto che Putin ha proposto un nuovo cessate il fuoco temporaneo ma ha ribadito che il presidente Trump vuole un cessate il fuoco permanente.Kiev incalza Putin: tregua sia di almeno un mesePer il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga, che ha commentato la dichiarazione di Putin della tregua, “se la Russia vuole davvero la pace, dovrebbe cessare immediatamente il fuoco. Lanotiziagiornale.it - Putin annuncia una tregua di tre giorni in Ucraina Leggi su Lanotiziagiornale.it Il presidente russo, Vladimirha dichiarato un cessate il fuoco di trein occasione dell’80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Lasarà in vigore dall’8 al 10 maggio.“Il presidente Trump vuole unarusso-permanente”, dichiara la portavoce della Casa Bianca. Leavitt ha detto ai giornalisti che Donald Trump è sempre più frustrato dae da Volodymyr Zelensky e che entrambi devono sedersi al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra.La portavoce ha riconosciuto cheha proposto un nuovo cessate il fuoco temporaneo ma ha ribadito che il presidente Trump vuole un cessate il fuoco permanente.Kiev incalzasia di almeno un mesePer il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga, che ha commentato la dichiarazione didella, “se la Russia vuole davvero la pace, dovrebbe cessare immediatamente il fuoco.

