Mar Rosso, battaglia in mare: caccia si schianta dalla portaerei

Un funzionario statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che un aereo daF-18 si ètoUSS Truman nel Mardurante una manovra per evitare il fuoco degli Houthi. Questa mattina gli Houthi hanno annunciato di aver preso di mira laTruman e altre navi americane con missili e droni in risposta agli attacchi aerei statunitensi che hanno causato decine di vittime a Saada e Sanaa. "L'FA-18E era attivamente trainato nell'hangar quando l'equipaggio ha perso il controllo dell'aereo. L'aereo e il trattore sono finiti in", ha riferito la Us Navy."Tutto il personale è stato recuperato, con un marinaio che ha riportato lievi ferite", si legge nella nota, secondo cui lae il suo stormo rimangono operativi. L'incidente è oggetto di indagine. La Truman è una delle duestatunitensi attualmente operative in Medio Oriente, dove le forze di Washington stanno bombardando i ribelli Houthi dello Yemen da metà marzo, nel tentativo di porre fine alla minaccia che rappresentano per le navi nella regione.