La video chiamata di Soriano ai tifosi | La Salernitana è carica per la corsa salvezza

Soriano è uno degli attaccanti aggiunti della Salernitana, come Ferrari. Giocatore d'esperienza, arrivato in estate perché fortemente voluto da Petrachi e da Martusciello, si è ritrovato ad un certo punto a dare indicazioni in campo, da allenatore aggiunto, durante la gestione Breda. Con. Europa.today.it - La video chiamata di Soriano ai tifosi: "La Salernitana è carica per la corsa salvezza" Leggi su Europa.today.it Robertoè uno degli attaccanti aggiunti della, come Ferrari. Giocatore d'esperienza, arrivato in estate perché fortemente voluto da Petrachi e da Martusciello, si è ritrovato ad un certo punto a dare indicazioni in campo, da allenatore aggiunto, durante la gestione Breda. Con.

Su questo argomento da altre fonti

La video chiamata di Soriano ai tifosi: "La Salernitana è carica per la corsa salvezza" - Roberto Soriano è uno degli attaccanti aggiunti della Salernitana, come Ferrari. Giocatore d'esperienza, arrivato in estate perché fortemente voluto da Petrachi e da Martusciello, si è ritrovato ad un certo punto a dare indicazioni in campo, da allenatore aggiunto, durante la gestione Breda. Con... 🔗salernotoday.it

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

Napoli-Inter 1-1, le reazioni social dei tifosi sul big match | VIDEO - Le reazioni dei tifosi sui social al pareggio, 1-1, tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi nella 27^ giornata di Serie A Pareggio, 1-1, ieri allo stadio 'Diego Armando Maradona' tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi nel big match della 27^ giornata della Serie A 2024-2025: vantaggio ospite con il calcio di punizione di Federico Dimarco nel primo tempo, pari dei padroni di casa con Philip Billing nel finale. 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Epicall: oggi Roberto Soriano in videochiamata con i tifosi sull’app ufficiale; Comincia oggi “Epicall”: i tifosi in videochiamata con Soriano; La video chiamata di Soriano ai tifosi: La Salernitana è carica per la corsa salvezza; Salernitana, Soriano ai tifosi: Salvezza obiettivo primario, volevamo di più. 🔗Ne parlano su altre fonti

La video chiamata di Soriano ai tifosi: "La Salernitana è carica per la corsa salvezza" - Roberto Soriano è uno degli attaccanti aggiunti della Salernitana, come Ferrari. Giocatore d'esperienza, arrivato in estate perché fortemente voluto da Petrachi e da Martusciello, si è ritrovato ad un ... 🔗today.it

Salernitana, Soriano ai tifosi: "Salvezza obiettivo primario, volevamo di più" - L'italo-tedesco: "Le nostre aspettative erano diverse ma ora serve salvarci. Restare? Ci penserò" Salerno. Un appuntamento con i tifosi. Roberto Soriano debutta su Epicall, la novità lanciata attraver ... 🔗msn.com