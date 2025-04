I taxi notturni non ci sono | l' odissea per chi viene dimesso dal pronto soccorso

I taxi notturni non ci sono: l'odissea per chi viene dimesso dal pronto soccorso - Spostarsi di notte a Pordenone è un'impresa impossibile. Un disagio per molti cittadini che hanno denunciato sui social vari disservizi. Tutto parte dalla mancanza di taxi: in città il servizio non è garantito 24 ore su 24, ma non è una novità. È scritto nero su bianco, anche sul sito del... 🔗pordenonetoday.it

Assegnazione nuove licenze taxi: sono 23 in tutto le domande presentate per il bando - Alla scadenza del bando per l'assegnazione delle nuove licenze taxi - prevista per oggi alle ore 13 - le domande complessivamente pervenute sono state 23. Il bando, il cui termine per la presentazione delle domande era stato prorogato alla giornata odierna (14 marzo), come noto riguarda il...

Milano, scoppia il caso taxi notturni: "Alcuni lavorano di giorno, ma la licenza non lo prevede" - Milano – La voce è arrivata a più di un tassista. Da giorni si parla ai posteggi di possibili violazioni da parte di alcuni degli assegnatari delle nuove licenze, da poco in strada con le loro auto bianche. Segnalazioni che, se dovessero trovare riscontri, potrebbero comportare pesantissime conseguenze per gli eventuali trasgressori. La questione riguarda i neo conducenti che hanno acquisito l'autorizzazione che li impegna a coprire almeno per cinque anni i turni di notte, a patto di ricevere un sostanzioso sconto pari al 30% sul prezzo base (da 96.

Tassisti e turni notturni, "obbligati a farli ma senza bagni pubblici aperti dopo una certa ora. Dannoso anche per i turisti" - Bagni pubblici chiusi di notte. Un danno per la città a partire dai tassisti che sono impegnati nei turni notturni senza a vere dei servizi igienici dove poter andare, ma non solo. Ne è convinto Loren ...

Milano, dilaga un nuovo problema coi taxi notturni: cosa succede - Nel vivace scenario dei trasporti pubblici milanesi, un recente dibattito sta animando i posteggi dei taxi, con implicazioni significative ... dal bando per l'assegnazione delle licenze sono esplicite ...

Milano, scoppia il caso taxi notturni: "Alcuni lavorano di giorno, ma la licenza non lo prevede" - Gli accertamenti sono affidati agli agenti della polizia locale. Sempre sul fronte taxi, vanno registrate le tensioni tra Palazzo Marino e alcune associazioni di categoria sulla decisione di non ...