Colpo salvezza Cagliari battuto 2-0 il Verona al Bentegodi

Verona (ITALPRESS) – Il Cagliari di Nicola vince per 2-0 in casa dell'Hellas Verona e si avvicina sensibilmente alla salvezza. L'eroe della serata è Pavoletti, ancora una volta autore di una rete preziosa per il destino della formazione sarda, mentre il raddoppio lo realizza nel finale il neoentrato Deiola. In generale, al Bentegodi va in scena una partita a tratti intensa, ma con ben poca qualità: si avverte, infatti, il peso dei punti in palio e, di conseguenza, abbondano gli errori tecnici, soprattutto tra le fila del Verona (spesso fischiato ad ogni palla persa). Entrambe le squadre non giocano bene, ma il Cagliari si porta a casa i tre punti con merito, grazie all'ottimo primo terzo di gara. Nel primo tempo si fa preferire la formazione sarda sul piano dell'approccio, rispetto ad un Verona poco concreto.

