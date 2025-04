Becciu verso la rinuncia | non sarà in Conclave La decisione dopo una riunione in Vaticano

Xml2.corriere.it - Becciu verso la rinuncia: non sarà in Conclave. La decisione dopo una riunione in Vaticano Leggi su Xml2.corriere.it Nei giorni scorsi il cardinale aveva detto di non poter essere escluso perché era stato perdonato da Papa Francesco

Conclave il 7 maggio, Becciu verso la rinuncia al voto. Reina: “Non è tempo di rivalse” - Il Conclave si apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave. Il Cardinale Becciu, secondo quanto riferito da fonti presenti alla Congregazione, avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, ma alla fine avrebbe comunicato un "passo indietro". 🔗ildifforme.it

Becciu pronto al passo indietro: il cardinale verso la rinuncia al Conclave - Il porporato avrebbe deciso di non partecipare all’elezione del nuovo Pontefice. Ma continua a sostenere la sua innocenza, della quale sarebbe pronto a portare le prove nelle prossime ore 🔗repubblica.it

