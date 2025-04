Mauro Corona a Verissimo svela il suo epitaffio a Silvia Toffanin | Penso che morirò a Erto

Penso che morirò a Erto. Il mio epitaffio sarà: 'Qui giace Mauro Corona, uomo iniquo e perverso, pregare per lui è tempo perso».Mauro Corona lo ha confessato oggi, domenica 27 aprile, davanti a una sbalordita Silvia Toffanin, mentre era per la prima volta ospite in studio a Verissimo. Pordenonetoday.it - Mauro Corona a Verissimo svela il suo epitaffio a Silvia Toffanin: «Penso che morirò a Erto» Leggi su Pordenonetoday.it che. Il miosarà: 'Qui giace, uomo iniquo e perverso, pregare per lui è tempo perso».lo ha confessato oggi, domenica 27 aprile, davanti a una sbalordita, mentre era per la prima volta ospite in studio a

Mauro Corona a Verissimo: ‘Sono senza patente per via del vino’, l’incidente con la motosega - Mauro Corona, lo scultore e scrittore delle montagne friulane, ha scelto il salotto di Verissimo per raccontarsi senza filtri, sorprendendo tutti con una confessione a cuore aperto. Per la prima volta, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin, lasciando il suo amato paesino di Erto per raggiungere gli studi di Cologno Monzese. La ferita con la motosega: ‘É partita una scheggia’ Corona si è presentato in studio con il suo consueto look spartano e una vistosa ferita sul volto: “Mi sono ferito con la motosega, è partita una scheggia e mi è finita in faccia. 🔗notizieaudaci.it

