Bisogna abbassare le tasse non aumentare ' careghe' e indennità

indennità per chi ci siede sopra, come se la città fosse “una gallina dalle uova d’oro” a cui attingere a piene mani”. Sono queste le prime parole di Stefano Zanut e Carla Manzon, neo eletti al consiglio. Pordenonetoday.it - "Bisogna abbassare le tasse, non aumentare 'careghe' e indennità" Leggi su Pordenonetoday.it “È vergognosa questa rincorsa a una cadrega da concedere a tutti i costi e a un aumento delleper chi ci siede sopra, come se la città fosse “una gallina dalle uova d’oro” a cui attingere a piene mani”. Sono queste le prime parole di Stefano Zanut e Carla Manzon, neo eletti al consiglio.

Su altri siti se ne discute

"Bisogna abbassare le tasse, non aumentare 'careghe' e indennità" - “È vergognosa questa rincorsa a una cadrega da concedere a tutti i costi e a un aumento delle indennità per chi ci siede sopra, come se la città fosse “una gallina dalle uova d’oro” a cui attingere a piene mani”. Sono queste le prime parole di Stefano Zanut e Carla Manzon, neo eletti al consiglio... 🔗pordenonetoday.it

"Bisogna abbassare le tasse, non aumentare 'careghe' e indennità" - “È vergognosa questa rincorsa a una cadrega da concedere a tutti i costi e a un aumento delle indennità per chi ci siede sopra, come se la città fosse “una gallina dalle uova d’oro” a cui attingere a piene mani”. Sono queste le prime parole di Stefano Zanut e Carla Manzon, neo eletti al consiglio... 🔗pordenonetoday.it

Il Comune di Napoli fuori dal pre-dissesto dal 2033: poi si potranno abbassare le tasse - Il Comune presenta il bilancio dei primi tre anni del Patto per Napoli: raggiunti gli obiettivi, fuori dal pre-dissesto dal 2033. Ma dal 2026 aumento dei canoni delle case comunali e dismissioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Bisogna abbassare le tasse, non aumentare 'careghe' e indennità; Tassazione stipendio in Italia: come funziona? La guida completa per il 2025; Fornero: Impossibile ridurre il debito se non si aumentano le tasse; Meloni: evitare fratture dell’Occidente o saremo tutti più deboli. «Non manderemo i soldati italiani. 🔗Ne parlano su altre fonti

400 miliardari chiedono di non abbassare le tasse ai ricchi - Ma come la mettiamo, invece, coi ricchi che insistono per pagare le tasse? La notizia è che in settimana 400 miliardari statunitensi manderanno una lettera al Congresso in cui chiederanno di non ... 🔗rivistastudio.com

Salvare la sanità italiana ed abbassare le tasse è possibile. Un’idea. - Sarebbe invece una operazione che non colpirebbe italiani in quanto tali ... E gli italiani, per quanto aberranti le maggiori tasse, finalmente vedrebbero risolti problemi atavici con pochissimo ... 🔗ilriformista.it

Renzi, continuare ad abbassare tasse - FIRENZE, 21 LUG - "Vogliamo continuare ad abbassare le tasse, perché abbiamo iniziato ma ancora non è che si veda granché; e quindi di conseguenza raccontiamo come fare per abbassare 30 ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it