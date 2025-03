Anteprima24.it - Solita bagarre per i pagamenti Tari: uffici postali in tilt e utenti nel panico

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo da molti lettori segnalazioni circa i disagi patiti, per l’ennesima volta, per il pagamento della tassa rifiuti (utenze domestiche), anche per questo anno solare.L’Andreani Tributi, concessionaria delle entrate comunali della città di Benevento, ha fatto pervenire attraverso il sistema postale in questi giorni le comunicazioni e i relativi moduli di pagamento del dovuto, a migliaia di famiglie. Fin qui sembrerebbe tutto normale ed anzi improntato all’efficienza; ma la realtà è ben diversa e non può essere considerata come un esempio di buon servizio alla cittadinanza.La lettera di comunicazione, firmata dal concessionario Andreani è datata a fine febbraio, ma a moltissimi cittadini è giunta nella cassetta delle poste solo nella terza decade di marzo.