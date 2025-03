Oasport.it - LIVE Paolini-Linette 6-3 6-2, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra vola in semifinale dominando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:30 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte.00:29 Prestazione maiuscola della toscana, che ha servito 2 ACE commettendo altrettanti doppi falli. Jasmine ha messo in campo il 65% di prime ricavando il 68% dei punti.ha annullato 7 delle 8 palle break concesse all’avversaria.JASMINEb. MAGDA6-3 6-2! In corridoio la risposta di rovescio della tennista di Poznan. Termina qui dopo un’ora e 17 minuti il quarto del, cheinnel torneo WTA 1000 di. Affronterà una tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng.40-30 MATCH POINT! Servizio e dritto.