Quotidiano.net - Fisco, arriva la correzione sugli acconti Irpef

Leggi su Quotidiano.net

laper evitare aumenti nei versamenti dei prossimi anticipi di imposta da parte di dipendenti e pensionati. Il ritorno al calcolo con le tre aliquote e non più quattro come prevedevano sia il decreto legislativo sulla nuovasia le istruzioni al 730/2025 impongono un intervento di cassa di 250 milioni di euro. La conferma di un intervento in tempi rapidi in vista dell’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi èta anche da una nota del Mef. Il governo corre così ai ripari dopo la denuncia della Cgil sul corto circuito creato tra il decreto della delega fiscale che introduceva l’a tre aliquote solo per il 2024, lasciando invariati glia quattro aliquote per il 2024 e il 2025, e la norma contenuta nell’ultima legge di Bilancio con cui è stata stabilizzata la riformasempre a tre aliquote anche dal 2025 in poi.