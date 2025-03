Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Miami 2025 in DIRETTA: slitta la ripresa degli incontri, azzurro in campo nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.54 Come non detto amici di OA Sport: non si giocherà prima delle 22.30. Dall’inquadratura frontale il Grandstand sembrerebbe asciutto, con gli addetti ai lavori che stanno asciugando le linee.21.15 Anon si giocherà prima delle 22.00 ora italiana. Nonostante il nuovomento arrivano buone notizie: al momento non piove e gli addetti ai lavori si stanno adoperando per asciugare i campi. Ricordiamo che sul Grandstand si ripartirà con la prosecuzione di Ruud-Cerundolo, incontro interrotto sul 6-4, 5-1 in favore dell’argentino.20.40ancora la: non si giocherà prima delle 21.30 italiane. Va segnalato che al momento non sta piovendo, anche se i campi sono ancora bagnati e le previsioni metereologiche continuano a non essere rosee.