Dare ai figli solo il cognome della madre | la proposta di Franceschini Pd Risarcimento per ingiustizia secolare

aiilper “compensare secoli in cui ihanno preso ildel padre e per correggere un’storica nei confronti delle donne”. È questa lache Dariosi appresta a presentare al Senato con un disegno di legge che punta a modificare il sistema di attribuzione delai nuovi nati.L’ex ministroCultura ha illustrato la sua iniziativa nel corso dell’assemblea dei senatori del Partito Democratico, convocata per discutere le proposte di legge già in esame in commissione Giustizia. Attualmente, infatti, sono all’attenzione del Senato quattro testi, presentati da Julia Unterberger (Autonomie), Simona Malpezzi (Pd), Alessandra Maiorino (M5S) e Ilaria Cucchi (Avs), tutti volti a riformare il meccanismo di attribuzione deldopo la sentenzaCorte costituzionale del 2021.