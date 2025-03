Lettera43.it - Caccia al repubblicano: così i deputati Gop pagano i tagli di Musk e Trump

Molto presto Donaldsi troverà a dover gestire tanti piccoli fuochi, decine di focolai che stanno scoppiando in giro per gli States. È il malcontento che serpeggia per le politiche della nuova Casa Bianca repubblicana, ma soprattutto per le scorribande del suo uomo simbolo Elon. Da settimane molti statunitensi sono sul piede di guerra. Non si tratta solo di coloro che assaltano le concessionarie Tesla, ma anche di elettori che il 5 novembre scorso hanno votato per The Donald.Eloncon Donald(Getty Images).La rabbia degli elettori repubblicani si scarica suiLa rabbia sta montando e a farne le spese sono soprattutto iGop. Scott Flint è un minatore in pensione. Vive a Evanston, una cittadina del Wyoming con poco più di 10 mila abitanti che si trova vicino al confine con lo Utah.