Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Buona domenica Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico nel complesso scorrevole sul diario dellaad agevolare gli spostamenti come ogni domenica lo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo diverse disposizioni le altre notizie quinta domenica ecologica oggi nella capitale stop al traffico privato all'interno della fascia verde fino alle 12:30 poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Cambiamo argomento il trasporto marittimomar informa che per un problema tecnico oggi la Costa nave Ponza Formia delle ore 16 anticipa la partenza alle ore 15:30 posticipo di partenza per la Costa unità veloce Formia Ventotene Dalle 15:30 alle 16:45 e viene il trasporto ferroviario proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di ping Pertanto ci sono variazioni di orario di percorso per alcuni treni Intercity e Intercity notte fino al termine degli interventi previsto per il 15 di giugno la Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.