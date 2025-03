Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, ieri e oggi. Una città in movimento. Il porto e la viabilità le sfide da vincere

Il 5 settembre del 1950 il Carlino fece la sua prima apparizione nelle edicole di. Sotto il nome di Giornale dell’Emilia, imposto nel 1945 dal comando alleato e destinato per otto anni a sostituire la testata storica, usci con un’intera pagina dedicata alla cronaca dellae della provincia. E da allora la sua presenza ha accompagnato la crescita della. Sottolineandone i successi, incitandola a nuoveosservando nel tempo gli inevitabili cambiamenti di una realtà diversa dal resto della Romagna. Perché? Innanzitutto per la sua ubicazione: lontano dalla direttrice della via Emilia, che congiunge destini e soprattutto i commerci da Bologna a Rimini, passando per Faenza, Forlì e Cesena. Un isolamento che non dispiace totalmente a, abituata a pensare e vivere in autonomia rispetto allecugine.