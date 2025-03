Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2025 in DIRETTA: Giacomel nella tana del lupo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellain programma a(Norvegia), prova valevole per la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-di. Sul tracciato caratteristico posto nei pressi della collina della capitale norvegese si apre l’ultimo appuntamento della stagione con la competizione sui due poligoni. Tanta attesa per i padroni di casa, con tanti temi su cui ci si può concentrare per poter prepararsi alla gara odierna.In primis arriva la questione puramente agonistica. Infatti è ancora in discussione la leadership della classifica generale, in cui Sturla Holm Laegreid comanda le operazioni con un totale di 1071 punti: a seguire troviamo Johannes Thingnes Boe, staccato di 104 lunghezze.