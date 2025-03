Biccy.it - Enzo Miccio e Davide Maggio, arriva una stoccata di Gaia

Nella puntata di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston dopo la finale di Sanremo,ha chiesto aGozzi: “Lo standard quest’anno era molto alto. Le artiste in gara erano tutte molto belle, con pezzi pazzeschi. Ma tra di voi c’era anche un po’ di competizione puramente estetica su come siete belle, vestiti, look?“.La cantante ha risposto stizzita: “Posso dire che questa retorica è veramente vecchia? Non è reale. In questo momento le narrative che vengono portate avanti sono di classifica, divisioni e molto più divisive di quello che realmente succede. Elodie dopo la serata cover alle 3 di mattina era su FaceTime con me per dirmi brava. E ci sono delle situazioni che un po’ fanno stare male perché vedere anche una Giorgia con la storia che ha creato su questo palco ancora una volta,re sesta e non nella cinquina, mi spiace realmente.