Ilrestodelcarlino.it - "Beethoven Soirée": ballerini sulla musica dell’Orchestra Haydn

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla va in scena ": Duo D’Eden/Grosse Fugue/Armoniosa Unità", uno spettacolo di danza prodotto da MM Contemporary Dance Company con le coreografie di Maguy Marin, Michele Merola ed Enrico Morelli. In "Duo d’Eden" due corpi avanzano in scena, si avvinghiano e non si lasciano più. Eden è una danza piena di forza e di bellezza, forse a causa di ciò che di naturale si sprigiona dal movimento della purezza e dalla precisione del gesto, dalle figure quasi plastiche, dalla potenza dei corpi. È da lì che sorge l’emozione. In "Grosse Fugue" protagonisti quattro donne e un branole come "Die Grosse Fuge", con la personale lettura di Maguy Marin dell’opera di Ludwig van, considerata una pietra miliare del rapporto traclassica e danza contemporanea.