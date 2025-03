Thesocialpost.it - Altra scossa in Calabria, trema la terra: magnitudo 2.7

Una nuovadi terremoto ha colpito lanella serata del 20 marzo 2025, confermando la persistenza dello sciame sismico che da ore interessa la regione. Alle ore 21:25, un evento di2.7 è stato registrato a Miglierina (provincia di Catanzaro), con un ipocentro localizzato a 9.3 km di profondità. Solo pochi minuti dopo, alle 21:31, altre scosse di minore intensità hanno interessato il territorio di Tiriolo, nello stesso comprensorio.Sequenza sismica monitorata dall’INGVL’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato che si tratta di una sequenza sismica in corso. Diversi eventi di varia intensità sono stati già registrati nelle ore precedenti nella stessa area, nota per la sua elevata attività sismica. Secondo i sismologi, queste scosse rientrano nella normale attività della zona, senza evidenziare al momento elementi di preoccupazione per eventi più intensi.