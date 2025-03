Lanazione.it - Al Politeama Iliade, il gioco degli dèi

Leggi su Lanazione.it

Domani alle 21 e domenica alle 16 al. Ildèi", nell’adattamento di Francesco Niccolini, con il popolare attore di cinema e tv Alessio Boni (foto), Antonella Attili, Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer. È un viaggio tra mito e contemporaneità, una rilettura diin chiave ironica per avvicinare il pubblico a temi universali, con la regia dello stesso Boni insieme a Roberto Aldorasi e Marcello Prayer. Pronto a dividersi fra i ruoli di uno Zeus smemorato e di un Achille più fiero che mai, Boni con i suoi compagni dell’Olimpo farà da specchio alla nostra contemporaneità, attraversata dalla paura e dal potere. In scena gli episodi più noti del poema, come la pestilenza nel campoAchei, l’ira di Achille, i duelli, le morti di Patroclo e di Ettore.