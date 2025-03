Oasport.it - Curling femminile, l’Italia batte la Norvegia ai Mondiali: quarta vittoria, ma addio ai playoff

rialza la testa ai2025 die sconfigge laper 9-2, imponendosi sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) dopo appena sei end: un successo con grande anticipo per la nostra Nazionale, che si è imposta in maniera autoritaria contro un avversario ostico nel terzultimo appuntamento del round robin dopo il ko rimediato ieri contro la Svezia.Il cammino delle azzurre in questa rassegna iridata è particolarmente tentennante e difficile, ma con l’affermazione odierna sono risalite in ottava posizione con quattro successi in dieci partite disputate. Le residue speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta sono però definitivamente sfumate: le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputano iche mettono in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.