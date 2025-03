Davidemaggio.it - LOL 5 dal 27 marzo su Prime Video

Leggi su Davidemaggio.it

La sfida tra comici diè alle porte. La nuova, nonché quinta, stagione di LOL – Chi Ride è Fuori è in arrivo da giovedì 27quando verranno rilasciate le5 puntate. Per sapere chi vincerà, invece, bisognerà aspettare una settimana perché l’episodio finale sarà disponibile sulla piattaforma da giovedì 3 aprile.A battersi per la conquista di LOL 5, come sempre, dieci comici: Geppi Cucciari, Federico Basso, Marta Zoboli, Raul Cremona, Tommaso Cassissa, Enrico Brignano, Flora Canto, Andrea Pisani, Valeria Graci e Alessandro Ciacci, vincitore di LOL – Talent Show 2. L’obiettivo è rimanere seri per 6 ore cercando di far ridere gli avversari. Ma attenzione, perché i peggiori nemici, come spesso accaduto, si potrebbero rivelare proprio loro stessi.La novità di questa edizione è rappresentata dalla conduzione: fuori Fedez e Frank Matano, dentro Angelo Pintus e Alessandro Siani.