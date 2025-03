Terzotemponapoli.com - Inter, Marotta: ”Siamo abituati a competere anche con pressioni forti, di triplete non parlo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Beppe, presidente dell’, ha parlato a Sky Sport in vista di un finale caldissimo di stagione che vede i nerazzurri in piena corsa su tutti i fronti, visto il primato in campionato, il quarto di finale di Champions League da giocare col Bayern Monaco e la semifinale di Coppa Italia col Milan. Queste le sue dichiarazioni:: ”E’ un momento felice, ma con sano realismo sappiamo di dover affrontare ancora gli ultimi due mesi della stagione” “E’ un momento felice, ma con sano realismo sappiamo di dover affrontare ancora gli ultimi due mesi della stagione e poi il Mondiale per club, in una prosecuzione atipica della stagione. Abbiamo competizioni in cuipresenti da protagonisti e lo vogliamo essere, lo dice la nostra storia ed i nostri meriti attuali. L’allenatore si è comportato in modo eccellente così come giocatori, squadra e tifosi, c’è un clima giusto per arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni”.