Ilgiorno.it - Cremona, il caso del barman che rischia un occhio. Due arrestati: “Non siamo stati noi”

– «Nonnoi». Si difenderanno così due dei tre minori accusati di aver provocato ferite gravissime aldi 36 anni che hato di perdere un, la notte del 23 febbraio scorso, e che sono attualmente in carcere, insieme a un terzo minore e a un maggiorenne. Sabato i carabinieri hanno identificato anche il quinto componente del gruppo, anche lui minore. È stato denunciato ed è rimasto libero. Stamane alle 9.30 i tre minorenni, attualmente nel carcere Beccaria di Milano, vengono portati a Brescia dove il gip li interrogherà. Due di loro sono difesi dall’avvocato Luigi Lupinacci, mentre il terzo si avvale dei legali Paolo Brambilla e Consuelo Beber. «Non so se i miei assistiti parleranno con il giudice. A me hanno spiegato che quella notte la rissa non è scoppiata con il, ma è cominciata per i soliti futili motivi con un altro gruppo di ragazzi, che erano sei o sette.