Amico di Peppino Impastato Randazzo racconta ai giovani la brutalità di tutte le mafie

Non dimenticare, ma al contrario educare le nuove generazioni alla legalità tenendo ben presente la scia di orrore, morte e distruzione che lehanno causato negli anni. Un incontro degno di nota quello che si svolgerà venerdì mattina, alle 11, nella sala consigliare di palazzo Roderio. A incontrare gli studenti, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle, sarà Benedetto, collaboratore di, il noto giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978 a soli 30 anni per le sue denunce contro le attività di Cosa nostra, alla cui storia è ispirato il capolavoro di Marco Tullio Giordana ‘I cento passi’, che proprio nel 2025 compie 25 anni. Sarà infatti lo speaker di Radio Aut, Benedetto, are agli studenti una storia di coraggio, ripercorrendo la vicenda dal triste epilogo dell’, in un incontro che si preannuncia essere tanto educativo quanto emozionante.