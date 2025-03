Oasport.it - Giro delle Fiandre 2025: svelato il percorso, si parte da Bruges

Arriva la primavera, con la Classicissima in programma sabato, ma si inizia già a guardare alle Corse del Nord. A breve ci si sposterà in Belgio e domenica 6 aprile sarà la volta del.Oggi è statoildell’edizione numero 109 della Ronde van Vlaanderen: la novità rispetto alla passata edizione è ovviamente la sede dinza, visto l’alternanza che c’è di anno in anno. Da Anversa a.Come di consueto primi cento chilometri tranquilli e poi inizia lo spettacolo con il susseguirsi di settori di pavé e muri con il ciottolato. Tre le scalate al Vecchio Quaremont, che risulterà decisivo nel finale con l’accoppiata al Paterberg. Ultima asperità ad una quindicina di chilometri dall’arrivo di Oudenaarde.ALTIMETRIA