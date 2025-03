Fanpage.it - Gasperini al veleno sull’espulsione di Ederson: “Ci sono cose peggiori di un applausino ma si sorvola”

Leggi su Fanpage.it

Il tecnico dell'Atalanta attacca l'arbitro, Fabbri, per il doppio giallo che ha lasciato la squadra in dieci in un momento delicato. "Ha esagerato. Se andiamo a vedere, ciepisodi e parole molto".