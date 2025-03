Sport.quotidiano.net - Fiorentina Juventus 3 a 0, Commisso: “Vittoria speciale con dedica al nostro Joe”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 17 marzo 2025 – “E’ unaquesta contro la, voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e al mister per una prova straordinaria in un Franchi che ha spinto dal primo all’ultimo minuto la”. Sono le parole di Rocco: il patron dellaha seguito il match dagli Usa e ha poi parlato con la squadra al termine con una telefonata negli spogliatoi. Così come aveva fatto dopo lacontro il Panathinaikos. Infondendo coraggio in vista del rush finale della stagione: “Andiamo avanti così con la stessa convinzione e con la stessa voglia di lottare”. E poi una, quella a Joe Barone a un anno dalla scomparsa del direttore generale: “Vogliore questo successo alla famiglia delJoe Barone".