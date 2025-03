Burioni a Che tempo che fa | Primo colpo della ricerca contro tumore pancreas

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – “C’è una notizia molto bella, che colpisce”. Il professor Roberto, a Cheche fa, fornisce aggiornamenti sulladi cureilal. “Ci sono ancora tumori molto pericolosi,i quali non abbiamo cure molto efficaci. Uno dei più terribili è l’adenocarcinoma, undelche ha portato via tante persone. Recentemente, Eleonora Giorgi. Nel campo sportivo, Vialli, Facchetti. Una malattia terribile che colpisce 15mila persone ogni anno in Italia: ad un anno dalla diagnosi solo un paziente su 3 è vivo. E’ una malattia terribile, ma è arrivata una notizia stupefacente”, dice. “Laha segnato uniniziale, molto preliminare. Al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, hanno realizzato quello che abbiamo detto tante volte del vaccino anti-covid, che porterà ricadute anche in altri campi.