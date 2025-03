Inter Varriale | Squadra più forte anche fuori dal campo Espulsione assurda di Ederson dopo che Bastoni era…

Leggi su .com

Nel posticipo della 29.a giornata di campionato l’ha sconfitto l’Atalanta per 2-0 al “Gewiss Stadium” con reti nella ripresa di Carlos Augusto al 54? e Lautaro all’87’. Per i bergamaschi da registare le espulsioni diall’81’ e di mister Gasperini all’88, entrambi per proteste (tra le fila dell’al 94?). Con .L'articolo: “piùdaldicheera.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:punge la Juventus: “Contro il City non era tutto oro. Il Venezia sfiora la vittoria negata da un rigore..”-Fiorentina,: “Gol dei nerazzurri scandaloso, ridicolo che il VAR non possavenire.