Insomniac Games ha deciso di concentrarsi sui giochi incentrati su storia e personaggi

, lo studio dietro successi come Ratchet & Clank e Marvel’s Spider-Man, hadi puntare definitivamente suid’azione con una forte componente narrativa eben sviluppati. Questa scelta non è casuale, ma il risultato di una riflessione interna dopo alcuni tentativi nel settore multiplayer, che non hanno portato i risultati sperati. Il fondatore Ted Price ha confermato che si tratta di una decisione collettiva presa dall’intero team.Come segnalato da MP1ST, nel corso degli anni, il team di sviluppo ha sperimentato diversi approcci, ma ha trovato la propria identità nelle esperienze single-player immersive. Il successo delle loro ultime produzioni, compreso il prossimo Marvel’s Wolverine, dimostra che il pubblico apprezza questa direzione. Price ha spiegato che il team si sente a casa sotto l’egida di Sony, una partnership che ha consolidato la loro visione creativa.